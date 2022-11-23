Украина вернула еще 35 своих военных, - ОП

Очередной обмен пленными произошел между Украиной и РФ 23 ноября. Домой вернулись 35 военных и один гражданский. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Среди освобожденных — ребята, защищавшие Мариуполь, были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", — рассказал Ермак.

Украинская сторона освободила из российского плена 22 нацгвардейца, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. Стало известно, у освобожденного гражданского была ампутированная нога.

"Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны. В городе Славутич есть билборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются – и не только они", – добавил руководитель ОП.

Напомним, ранее Украина вернула из российского плена трех военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины.

До этого обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 11 ноября. Тогда домой вернулись 45 украинских военных.