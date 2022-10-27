С 24 февраля Украина вернула из российского плена почти тысячу человек

С начала полномасштабного вторжения Украина и РФ провели 28 обменов. Украинская сторона освободила из российского плена 978 человек, из которых 99 гражданских. Об этом 27 октября в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Она добавила, что все потребности освобожденных из плена финансируются государством в полном объеме.

"последних несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными . Наша государство работает о каждого , " негромко " , потому что да нужно . Эта тема чрезвычайно чувствительна , мы нет распространяем информацию о детали процесса спасения чтобы нет повредить и в дальнейшем этом процесса . Делаем все возможно , чтобы защитники и защитницы вернулись домой ! ", - отметила Маляр.

Она призвала родных военнопленных и без вести пропавших доверять только государственным уполномоченным институтам. В частности, при необходимости следует обращаться в координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.

"Обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может повредить их безопасности и усложнить процесс переговоров по обмену", — подчеркивают в Минобороны.

Приемная координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который действует на базе ГУР, расположена в Киеве по адресу Спасская 37. Также можно связаться по телефону: +38 (095) 412 74 24; + 38 (044) 425 12 09.

В штабе принимают родственников военнопленных и пропавших без вести, где они могут получить юридическую, психологическую помощь и просто информацию.

Напомним, недавно 26 октября украинская сторона вернула из российского плена 10 защитников Украины. К этому, 17 октября, в рамках обмена вернулось 108 женщин, абсолютное большинство из которых являются представительницами силовых структур.

По словам Ермака, тогда из числа уволенных 37 были эвакуированы с находившегося в осаде оккупантов завода "Азовсталь" в Мариуполе. 11 уволенных являются офицерами, 85 – рядовыми и сержантами. Остальные 12 являются гражданскими лицами.