Украина вернула из российского плена уже более 800 человек

По состоянию на 2 октября Украина провела 24 обмена, в результате которых 808 человек были возвращены из российского плена. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на сегодняшний день провел 380 личных приемов людей, которые искали своих без вести пропавших родственников, и более 3000 консультаций по телефону.

Также штаб проработал более 6 тысяч запросов о статусе лица от родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семей-военнослужащих.

"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня ищут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и, во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными", - подчеркнула Маляр, напомнив контакты штаба.

Адрес приемной – Киев, улица Спасская 37. Телефон консультационной линии +38 (095) 412 74 24 (понедельник – пятница, 10:00 – 16:00). Запись на прием – по телефону +38 (044) 425 12 09 (понедельник – пятница, 9:00 – 17:00).

Отметим, что штаб по обращению с военнопленными, объединяющий более 10 государственных учреждений и организаций, возглавляет начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Напомним, что крупнейший обмен пленными был проведен 21 сентября, когда из российского плена вернулись 200 сотрудников силовых структур, среди которых 108 бойцов отряда спецназначения "Азов" Национальной гвардии, 50 представителей Военно-морских сил, 22 - других подразделений Вооруженных сил Украины. Взамен России был передан депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

В свою очередь, 55 российских военнопленных были обменены на пятерых командиров "Азова" и ВСУ, которые, как и большинство других освобожденных "азовцев", находились на заводе "Азовсталь" во время осады оккупантами Мариуполя. Последние пятеро были вывезены в Турцию, где, согласно договоренности, будут находиться до конца войны. Кроме них, были освобождены 10 пленных иностранцев, воевавших на стороне Украины, в том числе приговоренных к смертной казни в "ДНР".

29 сентября был проведен очередной обмен пленными, в частности Украине были возвращены четыре морпеха и два гражданских лица.