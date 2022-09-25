Россия удерживает в плену около 2,5 тысяч украинцев, - Верещук

Среди пленных также есть гражданские лица, которых уже несколько обменов подряд не отпускают.

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Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в интервью BBC News Украина.

"Несколько тысяч. Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские. Уже несколько обменов гражданских подряд не отпускают. Надо задавать вопросы ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены",- сказала Верещук.

Она отметила, что среди освобожденных очень много женщин. При этом еще не мало остались в плену.

"Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули всего несколько. Женщин нужно освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", - подчеркнула она.

Напомним, что почти у всех военных, которых 21 сентября освободили из плена, крайняя степень анорексии.