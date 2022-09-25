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Росія утримує в полоні близько 2,5 тисячі українців, - Верещук
Серед полонених також є цивільні люди, яких уже кілька обмінів поспіль не відпускають.
Про це віце-прем'єр із питань реінтеграції Ірина Верещук в інтерв'ю ВВС News Україна.
"Кілька тисяч. Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів цивільних поспіль не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Громадянські мають бути повернені, а не обмінені", - сказала Верещук.
Вона наголосила, що серед звільнених дуже багато жінок. При цьому ще багато залишилися в полоні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули всього кілька. Жінок треба звільняти, з ними поводяться страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони катують наших жінок. Світ не повинен мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок у в'язниці", - наголосила вона.
Нагадаємо, що майже у всіх військових, яких 21 вересня звільнили з полону, крайній ступінь анорексії.