Росія утримує в полоні близько 2,5 тисячі українців, - Верещук

Серед полонених також є цивільні люди, яких уже кілька обмінів поспіль не відпускають.

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Про це віце-прем'єр із питань реінтеграції Ірина Верещук в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Кілька тисяч. Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів цивільних поспіль не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Громадянські мають бути повернені, а не обмінені", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що серед звільнених дуже багато жінок. При цьому ще багато залишилися в полоні.

"Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули всього кілька. Жінок треба звільняти, з ними поводяться страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони катують наших жінок. Світ не повинен мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок у в'язниці", - наголосила вона.

Нагадаємо, що майже у всіх військових, яких 21 вересня звільнили з полону, крайній ступінь анорексії.