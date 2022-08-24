Жертви війни в Україні: скільки загинуло та поранено мирних жителів внаслідок за пів року війни з Росією

За пів року війни в Україні жертвами російської військової агресії стали 13 212 українців. Це більше, ніж за вісім років збройного конфлікту на Донбасі, де за даними УВКПЛ ООН, постраждали близько 11 тисяч осіб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За даними УВКПЛ ООН, з 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну, до 14 серпня 2022 року зафіксовано 13 212 жертв серед цивільного населення в країні. Серед них - 5 514 убитих та 7 698 поранених мирних жителів України.

Серед убитих та поранених також є діти: 147 дівчаток та 170 хлопчиків. І 39 дітей також загинули, стать яких поки невідома. Поранених дітей налічується: 164 дівчинки та 231 хлопчик.

За пів року повномасштабної війни в Україні найбільше мирних жителів загинуло та поранено у березні 2022 року, під час оборони Києва.

Протягом усього періоду конфлікту на Донбасі, з 14 квітня 2014 року до 31 грудня 2021 року, УВКПЛ ООН зафіксувало близько 11 тисяч жертв. Серед них, з урахуванням 298 загиблих на борту малайзійського літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, 3 404 загиблих та понад 7 540 поранених цивільних осіб.

За цей же період загинуло 152 дитини.

Найбільше мирних жителів на Донбасі постраждали у 2014 році. А найменша кількість жертв зафіксована у 2021 році.

Усього з 2014 року по 14 серпня 2022 року в Україні через війну загинуло 8 918 осіб та поранено понад 15 тисяч людей.