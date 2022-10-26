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Украина вернула из плена 10 военнослужащих
26 октября украинская сторона вернула из российского плена 10 защитников Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, среди них один офицер и 9 рядовых и сержантов. Украина также получила тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего вместе с ВСУ и погибшего в бою с оккупантами.
"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Продолжаем работать пока не вернем домой всех наших", — подчеркнул Ермак.
Напомним, 17 октября в рамках обмена украинская сторона вернула 108 женщин, абсолютное большинство из которых являются представительницами силовых структур.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Ермака, тогда из числа освобожденных 37 были эвакуированы с находившегося в осаде оккупантов завода "Азовсталь" в Мариуполе. 11 освобожденных являются офицерами, 85 – рядовыми и сержантами. Остальные 12 являются гражданскими лицами.
До этого, 13 октября, из плена вернулись люди, среди которых те, которых россияне содержали в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. За два дня этого обмена Украине удалось вернуть 32 военных, среди которых офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, самому старшему из освобожденных – 49 лет, самому молодому – 19 лет. Освобожденные защитники проходят службу, в частности, в патрульном батальоне ЗАЭС, 808-м понтонно-мостовом полку, 503-м отдельном батальоне морской пехоты, 56-й отдельной мотопехотной бригаде, 24-й, 53-й, 65-й отдельных механизированных бригадах, 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и в подразделениях ТрО.