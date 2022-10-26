Украина вернула из плена 10 военнослужащих

26 октября украинская сторона вернула из российского плена 10 защитников Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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По его словам, среди них один офицер и 9 рядовых и сержантов. Украина также получила тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего вместе с ВСУ и погибшего в бою с оккупантами.

"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Продолжаем работать пока не вернем домой всех наших", — подчеркнул Ермак.

Напомним, 17 октября в рамках обмена украинская сторона вернула 108 женщин, абсолютное большинство из которых являются представительницами силовых структур.

По словам Ермака, тогда из числа освобожденных 37 были эвакуированы с находившегося в осаде оккупантов завода "Азовсталь" в Мариуполе. 11 освобожденных являются офицерами, 85 – рядовыми и сержантами. Остальные 12 являются гражданскими лицами.

До этого, 13 октября, из плена вернулись люди, среди которых те, которых россияне содержали в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. За два дня этого обмена Украине удалось вернуть 32 военных, среди которых офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, самому старшему из освобожденных – 49 лет, самому молодому – 19 лет. Освобожденные защитники проходят службу, в частности, в патрульном батальоне ЗАЭС, 808-м понтонно-мостовом полку, 503-м отдельном батальоне морской пехоты, 56-й отдельной мотопехотной бригаде, 24-й, 53-й, 65-й отдельных механизированных бригадах, 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и в подразделениях ТрО.