Во время контрнаступления в ВСУ попало большое количество пленных. Некоторые из них "провоевали" 12 дней

Во время контрнаступления на восточном фронте в плен в Вооруженные силы Украины попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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"13 сентября прибыл в Миллеров, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – рассказал следователям СБУ житель Удмуртской республики.

По словам пленника, его украинские воины уничтожили его подразделение за 1 минуту.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, умудренных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения... Они перестреляли целый взвод за одну минуту. За 1 минуту погибли 20 человек", - рассказал пленный.

СБУ напоминает российским оккупантам о горячей линии для того, чтобы сдаться в плен ВСУ: +380665803498, +380931192984.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории России. Пытаясь выполнить план частичной мобилизации, повестки в РФ выдают независимо от возраста, состояния здоровья и военного опыта. В стране-агрессоре возникли существенные проблемы с денежным довольствием как мобилизованных, так и военнослужащих армии РФ по контракту.