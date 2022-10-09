Під час контрнаступу до ЗСУ потрапила велика кількість полонених. Деякі з них "провоювали" 12 днів

Під час контрнаступу на східному фронті в полон до Збройних сил України потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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"13 вересня прибув до Міллєрова, здався в полон 25 вересня, воював 12 днів", – розповів слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.

За словами полоненого його українські вояки знищили його підрозділ за 1 хвилину.

"Ми побачили людей озброєних нормально, навчених нормально, у кожного другого рація, у всіх тепловики, у всіх приціли нічного бачення... Вони перестріляли цілий взвод за одну хвилину. За 1 хвилину загинули 20 людей", - розповів полонений.

СБУ нагадує російським окупантам про гарячу лінію для того, щоб здатися в полон ЗСУ: +380665803498, +380931192984.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території Росії. Намагаючись виконати план часткової мобілізації, повістки у РФ видають незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду. В країні-агресорі виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців армії РФ по контракту.