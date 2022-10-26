Україна повернула з полону 10 військовослужбовців

26 жовтня українська сторона повернула з російського полону 10 захисників України. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За його словами, серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. Україна також отримала тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював разом с ЗСУ і загинув у бою з окупантами.

"Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Продовжуємо працювати поки не повернемо додому всіх наших", — підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, 17 жовтня в рамках обміну українська сторона повернула 108 жінок, абсолютна більшість з яких є представницями силових структур.

За словами Єрмака, тоді з числа звільнених 37 були евакуйовані з заводу "Азовсталь" у Маріуполі, що перебував у облозі окупантів. 11 звільнених є офіцерами, 85 - рядовими та сержантами. Інші 12 є цивільними особами.

До цього, 13 жовтня, з полону повернулися люди, серед яких були ті, яких росіяни утримували в окупованому селищі Оленівка Донецької області, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. За два дні цього обміну Україні вдалося повернути 32 військових, серед яких офіцери, сержанти та солдати Збройних сил України.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, найстаршому зі звільнених – 49 років, наймолодшому – 19 років. Звільнені захисники проходять службу, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808-му понтонно-мостовому полку, 503-му окремому батальйоні морської піхоти, 56-й окремій мотопіхотній бригаді, 24-й, 53-й, 65-й та 92-й окремих механізованих бригадах, 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді та у підрозділах ТрО.