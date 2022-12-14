Украина вернула из российского плена 64 защитника

В среду, 14 декабря, состоялся очередной обмен пленными между страной-агрессором РФ и Украиной. Домой вернулись из российского плена 64 защитника, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.

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Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак,

"Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, воевавших на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовавших в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои", - отметил Ермак.

Он добавил, что удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших.

"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще немало работы. Работаем", - подчеркнул Ермак.

Напомним, украинская и российская стороны 6 декабря провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 60 украинских военных.

Также 6 декабря прошла очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших. С момента назначения Уполномоченному из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за Украину.