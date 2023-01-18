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Украина ввела новый механизм поиска пропавших без вести украинцев в РФ и на оккупированных территориях
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объявил о запуске нового инструмента поиска пропавших без вести при особых обстоятельствах. Теперь украинцы могут узнать информацию о пропавших родных и близких на временно оккупированной территории или вывезенных в РФ.
Об этом омбудсмен сообщил 18 января.
Для введения такого инструмента Лубинец достиг соответствующих договоренностей по итогам встречи с Уполномоченной РФ по правам человека Татьяной Москальковой в Анкаре.
"Отныне граждане Украины могут обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека относительно получения или проверки необходимых данных о пропавших без вести лицах, которые могут находиться на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины", - резюмировал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обратиться можно по телефону горячей линии 0800-50-17-20, 044-299-74-08, или другим способом, указанным на сайте омбудсмана.
Для всестороннего и эффективного взаимодействия Лубинец советует при подготовке обращений предоставлять развернутую информацию относительно разыскиваемых лиц. Общественным объединениям, учреждениям и организациям в такой ситуации следует предоставлять имеющиеся документы комплексно, списками разыскиваемых лиц с имеющимися и необходимыми для поиска данными.
По результатам коммуникации с российской стороной Офис омбудсмана Украины будет давать ответы гражданам Украины, общественным объединениям и всем обратившимся за помощью.
Ранее Россия признала наличие у нее вывезенных детей, желающих вернуться в Украину. В декабре Лубинец сообщал, что его офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысяч были вывезены туда принудительно.
В свою очередь советник-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявляла, что в списке депортированных в Россию или принудительно перемещенных находилось более 10,5 тысяч украинских детей.