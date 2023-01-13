Украинский омбудсмен подтвердил возможность гумкоридора для обмена с РФ гражданскими и ранеными военными

В рамках третьего раунда переговоров уполномоченных по правам человека Украины и России в Турции 12 января была обсуждена инициатива по ускорению и углублению вопроса военнопленных и освобождению гражданских заложников. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Представитель Украины при этом подтвердил информацию, что в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, а 14 января по результатам этого разговора будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским об открытии гуманитарного коридора, в том числе для обмена ранеными и гражданскими лицами.

По его словам, в настоящее время существует три категории гражданских заложников: задержанные Россией с 2014 года по 24 февраля 2022-го года, в том числе на территории Крыма ("пленники Кремля") - 158 человек; задержанные на территории Донецкой и Луганской областей – 373 человека; а также гражданские заложники, которых РФ задержала и задерживает на территориях оккупации после 24 февраля.

Количество представителей последней категории, в отношении которых есть официальные обращения к омбудсмену, по его словам, составляет уже более 20 тысяч человек.

Лубинец сообщил, что в ходе его общения с Татьяной Москальковой была достигнута договоренность, что Россия на основании Женевских конвенций рассмотрит предложение о проведении репатриации раненых военнослужащих.

Кроме того, украинская сторона передала списки гражданских лиц из числа указанных 20 тысяч, относительно которых украинская сторона не имеет информации о местонахождении и состоянии здоровья.

"За основу формирования списков взяли возрастной ценз и передали первый список лиц, которым исполнилось более 70 лет. Также передали список граждан Украины, которым исполнилось более 65 лет и они, по нашей информации, находятся в тяжелом медицинском состоянии – их более 2000 человек", – сообщил омбудсмен.

Он отметил, что российская сторона предварительно согласилась узнать, где находятся эти люди, в каком состоянии и почему их удерживают. Далее же Украина намерена требовать их освобождения.

"Первый этап - это получение информации от россиян, а дальше будем ставить вопрос о процедуре их возвращения. Ведь если им не выдвигают обвинений, то согласно международному гуманитарному праву, РФ их должна отпускать. И мы будем нарабатывать механизмы каким образом возвращать наших граждан домой ", – написал Лубинец.

Отметим, что по данным Министерства по реинтеграции оккупированных территорий, в 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица. Кроме того, 8 января уже этого года состоялся очередной обмен пленными РФ и Украиной: тогда из российского плена были освобождены 50 украинских военнослужащих.