Оккупанты готовят новую волну депортации украинцев в РФ

Планы российских оккупантов депортировать украинцев с временно оккупированных территорий Украины, в частности Херсонщины, в Россию являются актом геноцида.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"У нас есть разведистки, которые подтверждают, что Россия действительно пытается совершить очередной акт геноцида, не буду даже депортацией это называть, потому что принудительный, насильственный вывоз украинских граждан является актом геноцида, за что обычно их ждет наказание. Хотела бы обратиться к чиновникам враждебного государства чтобы они хорошо подумали перед тем, как это делать, потому что отвечать будут все — от тех, кто принимал такие указы, до водителя, который вывозил принудительно украинцев на территорию России", - отметила она.

Верещук добавила, что оккупанты спешат, поскольку понимают, что деоккупация украинских территорий состоится и не верят в то, что смогут удержать Херсонщину. По ее словам, оккупанты вывозят украинцев во все регионы России.

"У нас есть информация, что в 57 регионах России расселены наши украинцы. Это и Дальний Восток, и Сибирь. И действительно, мы находим украинцев во всех уголках России. Мы тщательно фиксируем эти факты и очевидно, что это будет основой спецтрибунала и основой обвинений против России и их должностных лиц", - сообщила она.

В то же время министр отметила, что оккупанты перекрыли любые каналы для эвакуации украинцев на подконтрольную Украине территорию.

"Нам известно, что люди записываются на эвакуацию, подразумевается на территорию Украины, сотнями. Они идут к оккупационным властям и требуют от них разрешения, чтобы пересечь блокпост, но им отказывают", - сказала Верещук.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с 24 февраля по меньшей мере 2,8 млн украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.