Окупанти готують нову хвилю депортації українців до РФ

Плани російських окупантів депортувати українців з тимчасово окупованих територій України, зокрема Херсонщини, до Росії є актом геноциду.

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Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Ми маємо розвідджерела, які підтверджують, що Росія справді намагається вчинити черговий акт геноциду, не буду навіть депортацією це називати, тому що примусове, насильницьке вивезення українських громадян є актом геноциду, за що звичайно їх чекає покарання. Хотіла б звернутися до високопосадовців ворожої держави, щоб вони добре подумали перед тим, як це робити, бо відповідати будуть усі — від тих, хто приймав такі укази, до водія, який вивозив примусово українців на територію Росії", - зазначила вона.

Верещук додала, що окупанти поспішають, оскільки розуміють, що деокупація українських територій відбудеться і не вірять в те, що зможуть утримати Херсонщину. За її словами, окупанти вивозять українців до всіх регіонів Росії.

"У нас є інформація, що в 57 регіонах Росії розселені наші українці. Це і Далекий Схід, і Сибір. І дійсно ми знаходимо українців у всіх куточках Росії. Ми ретельно фіксуємо ці факти і очевидно, що це буде основою спецтрибуналу і основою звинувачень проти Росії і їх посадовців", - повідомила вона.

Водночас міністр наголосила, що окупанти перекрили будь які канали для евакуації українців на підконтрольну Україні територію.

"Нам відомо, що люди записуються на евакуацію, мається на увазі на територію України, сотнями. Вони йдуть до окупаційної влади і вимагають від них дозволу, щоб перетнути блокпост, але їм відмовляють", - сказала Верещук.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з 24 лютого щонайменше 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.