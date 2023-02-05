До України повернули двох дівчат, осиротілих після депортації з Луганщини до Рязані

В Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію Росії. Як повідомляють в Міністерстві з реінтеграції окупованих територій, це дівчата 13 та 15 років.

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Зазначається, що двоє менших сестер разом з матір'ю були депортовані з Луганської області до Рязані. Однак в Росії їх мати померла, через що діти потрапили в сиротинець.

До Мінреінтеграції звернулася їхня старша сестра, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися до Волинської області. Вона оформила опіку над дівчатами, завдяки чому могла возз'єднатися з сестрами.

У відомстві подякували за допомогу благодійній організації "СОС Дитячі містечка в Україні", Державній прикордонній службі, а також службі у справах дітей Колківської селищної ради Волинської області.

"Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні. Дівчата возз’єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці. Вони огорнуті теплом та турботою рідних людей", - резюмували в МінТОТ.

Нагадаємо також, що в грудні повідомлялося про повернення до України трьох дітей, яких під час російської окупації Харківської області у серпні 2022 року під приводом "оздоровлення" вивезли у російській Геленджик.

Крім того, було повернено двох синів однієї з жінок, яку було повернено за обміном з російською стороною. Одного з них утримували на окупованій території Донецької області, іншого - в Росії.

В жовтні повідомлялося про повернення 37 депортованих російськими окупантами дітей, яких у серпні теж примусово вивезли з Харківської області до російського селища Кабардінка біля Геленджика, попри те що в усіх них є батьки.