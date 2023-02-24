Рада призвала ООН безотлагательно вмешаться для прекращения депортации украинских детей в РФ

Верховная Рада от имени украинского народа обратилась к структурам Организации Объединенных Наций и мирового сообщества с "требованием безотлагательно прибегнуть к решительным шагам" для прекращения депортации украинских детей в Россию и для их возвращения родителям или законным представителям.

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За соответствующий проект постановления №9038 проголосовало 330 депутатов из всех фракций и групп, причем никто не проголосовал против и не воздержался. Обращение, в частности, адресовано Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН и Верховному комиссару ООН по делам беженцев.

"РФ пытается этнически очистить Украину, совершая массовые зверства, умышленные убийства гражданских лиц, массовые депортации, перемещение украинских детей-граждан Украины и детей, проживавших на территории Украины, в Россию, захват и ограбление культурного наследия Украины с целью уничтожения любых артефактов, демонстрирующих аутентичность Украины и национальную идентичность, и с целью уничтожения украинской культуры и государственности", - указывается в нем.

Также, согласно документу, Россия продолжает нарушать фундаментальные принципы защиты детей в военное время, принудительно осуществляя депортацию украинских детей на свою территорию или в пределах оккупированных территорий Украины, препятствует возвращению этих детей в Украину и пытается перевоспитать их и сделать "пророссийскими".

Парламентарии подчеркивают, что насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую, любые действия, совершенные с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу, являются признаками геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

"Однако РФ, нарушая все международные договоры, обустроила на территории России и оккупированном Крыму 43 лагеря для "идеологического перевоспитания" украинских детей. Почти за год через них прошли по меньшей мере 6 тысяч украинских детей", - указывается в обращении со ссылкой на спикера Госдепартамента США Неда Прайса и отчет организации Conflict Observatory.

Отмечается, что во многих случаях Россия якобы временно эвакуирует детей с территории Украины под видом бесплатных летних лагерей, а в дальнейшем препятствует возвращению детей их родителям и законным представителям.

"Желание Российской Федерации "идеологически перевоспитывать" украинских детей и попытки сделать их "пророссийскими" указывают на уничтожение национальной идентичности, являющееся актом геноцида. Указанные военные преступления России приводят к травмированию поколения украинских детей", - говорится в заявлении.

В Раде напоминают, что Европейский парламент 16 февраля уже осудил насильственный вывоз в РФ тысяч украинских детей, проведение политики геноцида и этнических чисток для уничтожения украинской национальной идентичности и прекращения существования украинской культуры и государственности.

Депутаты призывают международное сообщество не останавливаться в принятии решительных действий и шагов по защите граждан Украины, а особенно украинских детей, которых РФ пытается "перевоспитать".

"Призываем международное сообщество объединиться и выступить единым фронтом против вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины ради мира и безопасности в мире, победы добра над злом, справедливости, защиты демократических и человеческих ценностей, отстаивания прав и свобод человека и прекращения геноцида против украинского народа", – сказано в обращении.

Отметим, что в декабре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что его офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысячи были вывезены туда принудительно.

В январе он встретился в Турции со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, сообщив, в частности, что РФ признает наличие на ее территории украинских детей, желающих вернуться домой.