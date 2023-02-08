Лубинец на камеру уничтожил свое удостоверение члена Европейского института омбудсмена: какова причина (ВИДЕО)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил членам Европейского института омбудсмена срочное письмо о выходе из этого объединения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, приложив видео уничтожения собственной членской карты.

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"Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, находившихся на территории Австрии из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник ЕИО" вывез на территорию РФ. По информации СМИ, это сделал доктор Йозеф Зигеле, генеральный секретарь ЕИО, член правления ЕИО и заместитель омбудсмена Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование действий Зигеле", - пояснил Лубинец.

Омбудсмен указал, что это нарушение статей 49 и 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и возлагают на оккупационное государство обязанность принять все необходимые меры для облегчения процедуры установления личности детей и регистрации их семейных связей.

По оценке Лубинца, указанные факты, а именно насильственная передача детей одной группы в другую, является одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

"В ЕИО по моей просьбе не провели внутреннее расследование и не применили соответствующих санкций к господину Зигеле, поступок которого противоречит цели основания института и свидетельствует о его предвзятости. Президент института г-н Драган Милков проигнорировал мои запросы. Считаю, что подобные действия вредят национальным интересам Украины в то время, когда продолжается кровавая полномасштабная война", – написал он.

Поэтому уполномоченный обратился к коллегам, которые являются членами ЕИО, с просьбой рассмотреть возможность его немедленного выхода из института и осудить действия его руководства.

В то же время, Лубинец выразил благодарность омбудсменам Латвии Юрису Янсонсу и Литве Эрике Леонайте за их однозначную позицию и быструю реакцию на вышеупомянутую ситуацию, которой стал их выход из членов ЕИО.

"Считаю, что все члены организации, которые являются сторонниками демократических принципов, для которых права человека не являются пустыми словами, не могут оставаться в стороне от данной ситуации и продолжать свое членство в ЕИО", - подчеркнул он.

Отметим, что в декабре украинский омбудсмен сообщал, что его офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысяч были вывезены туда принудительно.