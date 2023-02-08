Обурений Лубінець пошматував своє посвідчення члена Європейського інституту омбудсмена: яка причина (ВІДЕО)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав членам Європейського інституту омбудсмена терміновий лист про вихід із цього об’єднання. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, додавши відео знищення власної членської картки.

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"Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Австрії через російську збройну агресію, "правозахисник ЄІО" вивіз на територію РФ. За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле, генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмена Тіролю. Владою Австрії розпочате офіційне розслідування щодо дій Зігеле", - пояснив Лубінець.

Омбудсмен вказав, що зазначене є порушенням статей 49 та 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, які забороняють примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та покладають на окупаційну державу обов’язок вжити всіх необхідних заходів для полегшення процедури встановлення особи дітей та реєстрації їхніх сімейних зв’язків.

За оцінкою Лубінця, вказані факти, а саме насильницька передача дітей однієї групи в іншу, є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

"В ЄІО на моє прохання не провели внутрішнього розслідування та не застосували відповідних санкцій до пана Зігеле, вчинок якого суперечить меті заснування інституту та свідчить про його упередженість. Президент інстиуту пан Драган Мілков проігнорував мої запити. Вважаю, що подібні дії шкодять національним інтересам України, у той час, коли продовжується кривава повномасштабна війна", - написав він.

Через це уповноважений звернувся до колег, які є членами ЄІО, з проханням розглянути можливість його негайного виходу із інституту та засудити дії його керівництва.

Водночас Лубінець висловив подяку омбудсменам Латвії Юрісу Янсонсу та Литви Еріці Леонайте за їхню однозначну позицію та швидку реакцію на вищезазначену ситуацію, якою став їхній вихід з членів ЄІО.

"Вважаю, що всі члени організації, які є прихильниками демократичних принципів, для яких права людини не є пустими словами, не можуть залишатись осторонь даної ситуації та продовжувати своє членство в ЄІО", - підкреслив він.

Зазначимо, що в грудні український омбудсмен повідомляв, що його офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.