"Поганий жарт". Глава МЗС відреагував на головування Росії в Радбезі ООН з квітня

Міністерство закордонних справ України виступає проти головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Головування Росії в Раді Безпеки ООН 1 квітня – це поганий жарт. Росія узурпувала це місце; вона веде колоніальну війну; її лідер – військовий злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, коли Росія в РБ ООН", - зазначив він.

Зазначимо, головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється почергово між його членами. У квітні за планом має головувати Росія.

Нагадаємо, ще на початку грудня 2022 року Верховна Рада заявила про нелегітимність перебування РФ в ООН та закликала міжнародну спільноту визнати її державою-терористом. За відповідний проект постанови проголосувало 314 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.

Пізніше у МЗС повідомили, що Україна ініціювала комплексний процес виключення Росії з Ради Безпеки ООН і організації загалом.