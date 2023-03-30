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"Поганий жарт". Глава МЗС відреагував на головування Росії в Радбезі ООН з квітня
Міністерство закордонних справ України виступає проти головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Головування Росії в Раді Безпеки ООН 1 квітня – це поганий жарт. Росія узурпувала це місце; вона веде колоніальну війну; її лідер – військовий злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, коли Росія в РБ ООН", - зазначив він.
Зазначимо, головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється почергово між його членами. У квітні за планом має головувати Росія.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, ще на початку грудня 2022 року Верховна Рада заявила про нелегітимність перебування РФ в ООН та закликала міжнародну спільноту визнати її державою-терористом. За відповідний проект постанови проголосувало 314 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.
Пізніше у МЗС повідомили, що Україна ініціювала комплексний процес виключення Росії з Ради Безпеки ООН і організації загалом.