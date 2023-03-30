"Плохая шутка". Глава МИД отреагировал на председательство России в Совбезе ООН с апреля

Министерство иностранных дел Украины выступает против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала это место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, разыскиваемый МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасен, когда Россия в СБ ООН", – отметил он.

Отметим, председательство в Совбезе ООН ежемесячно меняется поочередно между его членами. В апреле по плану должна председательствовать Россия.

Напомним, еще в начале декабря 2022 года Верховная Рада заявила о нелегитимности пребывания РФ в ООН и призвала международное сообщество признать его государством-террористом. За соответствующий проект постановления проголосовало 314 депутатов. При этом ни один из присутствующих не проголосовал против и не воздержался.

Позже в МИД сообщили, что Украина инициировала комплексный процесс исключения России из Совета Безопасности ООН и организации в целом.