Совбез ООН отклонил инициативу РФ о международном расследовании взрывов на "Северном потоке"

Совет безопасности ООН отклонил запрос России о проведении независимого расследования взрывов в Балтийском море в сентябре 2022 года, разрушивших подводный газопровод "Северный поток" из России в Германию.

За подготовленный РФ текст, как передает Reuters, проголосовали лишь три страны - сама Россия, а также Китай и Бразилия. Остальные 12 членов совета воздержались. Для принятия же резолюции требуется как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, Франции, США или Великобритании.

Россия предложила созданный в соавторстве с Китаем, а также Беларусью, Венесуэлой, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей проект резолюции в феврале, всего за несколько дней до первой годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

На заседании Совбеза выступил представитель РФ Василий Небензя, высказав сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований европейских стран, не желающих сотрудничать с РФ как заинтересованной стороной.

По его словам, из-за откладывания международного расследования "возникает все больше подозрений", что усилия в рамках национальных расследований направлены не на выяснение обстоятельств произошедшего, а на то, чтобы "скрыть улики и зачистить место преступления".

Напомним, взрывы на трубопроводе произошли 26-29 сентября в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В феврале Швеция, Дания и Германия заявили, что их собственные расследования, все еще продолжаются, и Россия была об этом проинформирована.

В совместном письме в Совбез они заявили, что ущерб газопроводу был причинен "мощными взрывами из-за диверсий". США и НАТО также назвали инцидент "актом саботажа".

Большинство членов Совбеза, воздержавшихся при голосовании в понедельник, заявили, что сделали это, потому что национальные расследования должны быть завершены до рассмотрения вопроса о необходимости каких-либо действий в ООН по этому вопросу. РФ же сетует на то, что ее о проводимых ныне расследованиях не информируют, и, не предоставляя доказательств, утверждает, что за взрывами стоит Запад.

Отметим также, что Украина в ответ на появившиеся слухи о возможной причастности к подрыву газопровода заявила, что не имеет к этому отношению. Более, того в Офисе президента заявили, что мотив совершить диверсию был как раз у России.