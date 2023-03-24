В Дании пытались спасти последнюю трубу "Северного потока"

Власти Дании заметили на дне Балтийского моря неидентифицированный объект обнаруженный вблизи единственного невредимого газопровода "Северный поток-2".

В стране решили выяснить, несет ли он какую-либо угрозу и спасти последнюю уцелевшую после взрывов трубу газопровода, сообщает Reuters.

"С целью дальнейшего выяснения характера объекта власти Дании решили спасти объект с помощью Министерства обороны Дании", - говорится в заявлении энергетического агентства страны.

Отмечается, что для этого Датское энергетическое агентство пригласило подконтрольного России оператора газопровода Nord Stream 2 AG, контролируемого газовой компанией "Газпром" принять участие в сделке.

Последний невредимый трубопровод простаивал, поскольку Европа разорвала большинство энергетических связей с Россией. Трубопровод все еще содержит газ.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что арендованное "Газпромом" судно обнаружило антенноподобный объект примерно в 30 км (19 миль) от мест взрыва. Неизвестно, имел ли он в виду тот же объект, который датские власти будут пытаться идентифицировать.

Три взрыва в сентябре прошлого года на трубопроводах Nord Stream произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны утверждают, что взрывы были умышленными.

Напомним, что "Северный поток-2" был достроен в сентябре 2021 года, однако до сих пор так и не был запущен в эксплуатацию из-за остановки Германией процесса его сертификации после признания Россией "независимости ДНР и ЛНР". В свою очередь США ввели санкции против швейцарской компании-оператора Nord Stream 2, из-за чего та объявила о банкротстве. Обе нити трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе.