В Данії намагалися врятувати останню трубу "Північного потоку"

Влада Данії помітила на дні Балтійського моря неідентифікований об'єкт знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу "Північний потік-2".

В країні вирішили з'ясувати, чи несе він якусь загрозу і врятувати останню вцілілу після вибухів трубу газопроводу, повідомляє Reuters.

"З метою подальшого з'ясування характеру об'єкта влада Данії вирішила врятувати об'єкт за допомогою Міністерства оборони Данії", - йдеться в заяві енергетичного агентства країни.

Зазначається, що для цього Датське енергетичне агентство запросило підконтрольного Росії оператора газопроводу Nord Stream 2 AG, який контролюється газовою компанією "Газпром" взяти участь в операції.

Останній неушкоджений трубопровід простоював, оскільки Європа розірвала більшість енергетичних зв’язків з Росією. Трубопровід все ще містить газ.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що орендоване "Газпромом" судно виявило антеноподібний об'єкт приблизно за 30 км (19 миль) від місць вибуху. Невідомо, чи він мав на увазі той самий об’єкт, який данська влада намагатиметься ідентифікувати.

Три вибухи у вересні минулого року на трубопроводах Nord Stream сталися у виключних економічних зонах Швеції та Данії.Обидві країни стверджують, що вибухи були навмисними.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" було добудовано у вересні 2021 року, проте досі так і не було запущено в експлуатацію через зупинення Німеччиною процесу його сертифікації після визнання Росією "незалежності ДНР та ЛНР". У свою чергу США ввели санкції проти швейцарської компанії-оператора Nord Stream 2, через що та оголосила про банкрутство. При цьому обидві нитки трубопроводу були заповнені газом та підготовлені до роботи.