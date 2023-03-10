Зеленський відповів, хто поширює чутки про причетність України до підриву "Північного потоку"

Україна не має жодного відношення до підриву газопроводу "Північний потік". Чутки про причетність України поширюють ті, хто не зацікавлений у введенні санкцій проти Росії.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми не маємо до цього жодного відношення. Українці точно цього не робили", - сказав він.

На запитання, кому може бути вигідним поширення інформації про причетність українців до підриву, він зазначив,що дуже небезпечно, коли деякі незалежні медіа роблять "такі кроки".

"Вважаю, що це неправильно, це грає на руку Російської Федерації або бізнес-групам, зацікавленим у тому, щоб не вводилися потужні санкції, тому що страждає на їхній бізнес… Ми боремося з ворогом. Він один – Росія. А ще ми боремося з тими, хто, крім грошей, нічого не бачить. Страждає їхній бізнес, тому що товарообіг з державою-терористом знизився", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Міністр оборони України Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до диверсій на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Своєю чергою, британське видання The Times написало, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в України не було мотивів влаштовувати диверсію на газопроводі "Північний потік", очевидний мотив для підриву був у Росії.