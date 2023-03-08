У Зеленського пояснили, чому мотив підривати "Північний потік" був у РФ, а не в України

В України не було мотивів влаштовувати диверсію на газопроводі "Північний потік", очевидний мотив для підриву був у Росії.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Чи були в України мотиви? Безумовно, ні. По-перше, це не зменшило б ресурсних можливостей Росії. По-друге, не дало б Росії необхідності виводити війська з території України. І точно б не змінило хід війни. Навпаки, якби тоді Україна щось подібне зробила, то ми ще тоді отримали б масовану інформаційну атаку на нас і на європейські спільноти. І тоді це виглядало б складніше для нас: партнери могли б бути розчаровані", - зазначив він.

Водночас, за його словами, очевидний мотив для підриву "Північного потоку" мала Росія.

"Згадайте, якими божевільними темпами тоді росла ціна на тисячу кубометрів російського газу. Росія постійно провокувала поломки та аварії на "Північному потоці-1", щоб не виконувати зобов'язання за контрактами. Були постійні публікації росЗМІ про "кінець Європи". Це був елемент тиску", - сказав Подоляк.

Він додав, що вибух на об'єкті стався після ефективного контрнаступу ЗСУ у Харківській області та відповідного зростання західної військової підтримки для України.

"Для того щоб натиснути на них (західних союзників України, – ред.), знизити інтенсивність підтримки України, Росія і проводила всі ці кампанії. Коли не вдалося шантажувати простими розмовами і пропагандою, тоді стався вибух. Мотив очевидний", - наголосив Подоляк.

Крім того, він зазначив, що між українською розвідкою та розвідками країн-партнерів існує дуже тісна координація, тому неможливо, щоб розвідки країн-партнерів не знали про підготовку Україною якихось масштабних дій.

Нагадаємо, напередодні впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Міністр оборони України Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до диверсій на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Своєю чергою, британське видання The Times написало, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій. Радник голови Офісу Президента Україні Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росією теракту.