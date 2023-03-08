"Було б компліментом, але це не ми": Резніков прокоментував причетність України до підриву російських газопроводів

Міністр оборони України Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до диверсій на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

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Про це урядовець сказав у кулуарах перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони в Швеції.

"Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", - сказав Резніков.

На запитання, чи не побоюється міністр, що повідомлення про ймовірну участь України у диверсії можуть негативно вплинути на підтримку України, Резніков відповів: "Ні, мене це не турбує".

Причетність України до диверсій у Балтійському морі прокоментував і радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він заявив, що ніякого стосунку до інциденту Україна не має, як не має й інформації про діяльність проукраїнських диверсійних груп.

Висловив свою версію підривів на "Північних потоках" і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Політик припускає, що атака могла бути операцією "під чужим прапором", аби звинуватити Україну. Тож закликає не робити передчасних висновків.

Нагадаємо, напередодні впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Своєю чергою, британське видання The Times написало, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій. Радник голови Офісу Президента Україні Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росією теракту.