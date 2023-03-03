Росія збирається законсервувати пошкоджені газопроводи "Північний потік", - ЗМІ

Підводні газопроводи "Північний потік" російська влада збирається запечатати та законсервувати, оскільки немає найближчих планів щодо їх ремонту чи відновлення.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Видання нагадує, що газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожний з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.

Три труби були розірвані незрозумілими вибухами у вересні 2022 року, а одна з труб "Північного потоку-2" залишається неушкодженою.

"Але різке зростання напруженості між Москвою та Заходом через вторгнення Росії в Україну на той час уже призвело до зупинки "Північного потоку-1" і не дозволило його двійникові, який критикували Вашингтон та Київ за посилення залежності Німеччини від Росії, запрацювати на повну потужність", - йдеться у матеріалі.

"Газпром" заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені лінії, але два джерела, знайомі з планами, сказали виданню, що Москва бачить мало перспектив щодо покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, щоб трубопроводи знов були потрібні.

За останній рік Європа різко скоротила імпорт енергоресурсів з Росії, тоді як контрольований державою "Газпром" скоротив експорт за межі колишнього Радянського Союзу майже вдвічі в 2022 році до пострадянського мінімуму в 101 млрд кубометрів.

Одне з джерел в російському уряді повідомило, що Росія розглядає проект як "похований". Двоє інших співрозмовників видання сказали, що, хоча не було плану ремонту розірваних трубопроводів, вони принаймні будуть законсервовані для можливого відновлення в майбутньому.

Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість збереження.

Швидше за все, це означало б заклеювання розірваних кінців і нанесення покриття на труби, щоб запобігти подальшій корозії від морської води.

Один із співрозмовників видання повідомив, що якщо морський скраплений природний газ (СПГ) зі Сполучених Штатів, який Європа використовує для компенсації деяких своїх поставок з Росії, стане набагато дорожчим, Європа знову може бути готова купувати більше в Росії.

Представник німецької компанії E.ON , яка також володіє часткою в "Північному потоці", сказав: "Наскільки нам відомо, не було прийнято жодного рішення ні за, ні проти відновлення лінії".

Зазначимо, будівництво "Північного потоку-2" було завершено у вересні 2021 року. Але Берлін заморозив проект за кілька днів до того, як країна-агресор РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року.

Лідер РФ Володимир Путін запропонував використати непошкоджену лінію "Північного потоку-2" для прокачування газу, але Німеччина, яка тепер прагне припинити свою залежність від російського газу, відхилила цю ідею.

Наразі Росія експортує лише близько 40 мільйонів кубометрів газу на добу до Європи через Суджу на кордоні між Україною та Словаччиною.

Євросоюз намагається створити умови, щоб не купувати російські енергоресурси. Нещодавно голова комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой заявив, що нова енергетична стратегія REPOWER дозволить ЄС відмовитися від поставок газу з РФ.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій. Радник голови Офісу Президента Україні Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росією теракту.