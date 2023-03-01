Росія може повністю припинити постачання енергоресурсів в Європу, – латвійська розвідка

Латвійська Служба захисту конституції (SAB) припускає, що Росія може повністю припинити постачання енергоресурсів у європейські країни. Про це повідомляє Delfi.

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За даними відомства, Росія хоче "покарати" країни ЄС за підтримку України й водночас – перенаправити постачання енергоресурсів до країн Азії, Африки та Латинської Америки, щоб посилити свій вплив на ці регіони, зміцнити там антизахідні настрої та сформувати антизахідні політичні коаліції.

Основними ринками збуту Росія вважає Китай та Індію, які сприйнятливі до російської антизахідної пропаганди.

У SAB вважають, що таким чином Росія хоче адаптувати свою політику до власного розуміння нових геополітичних умов. Цей підхід відображений у концепції зовнішньої політики РФ, яка була сформована в 2022 році і передбачає максимальну відмову від взаємодії із Заходом.

У Латвії додають, що Росія "майже напевно" застосує цей підхід влітку 2023 року на запланованому в Санкт-Петербурзі форумі Росія-Африка.

Нагадаємо, що Євросоюз і сам намагається створити умови, щоб не купувати російські енергоресурси. Нещодавно голова комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой заявив, що нова енергетична стратегія REPOWER дозволить ЄС відмовитися від поставок газу з РФ.