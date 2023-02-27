Євросоюз рішуче налаштований відмовитися від російського газу

Європейський Союз намітив твердий курс у реалізації нової енергетичної стратегії REPOWER. Програма дозволить повністю відмовитися від поставок блакитного палива з РФ.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Таку заяву зробив Крістіан Сілвіу-Бушой - голова комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики.

"Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоб повністю припинити імпорт газу з Росії, щоб диверсифікувати наші джерела газу", - підсумував євродепутат рік роботи свого комітету.

Сілвіу-Бушой розповів, що газ планують замінити на відновлюваний водень та інвестувати в енергоефективність.

Крім того, енергонезалежність ЄС досягатиметься шляхом диверсифікації енергоресурсів від надійних постачальників, зокрема збільшення поставок скрапленого газу зі США.

Нагадаємо, що з серпня 2022 року по січень 2023 року споживання природного газу в ЄС знизилося на 19,3% порівняно з аналогічним періодом з 2017 року. Найбільше від російського палива відмовилися у Фінляндії - на 57,3%, у Литві - на 47,9% та у Швеції - на 40,2%.

Питання про обмеження імпорту газу з Росії постало після повномасштабного вторгнення в Україну. РФ використовує енергоресурси як засіб політичного тиску та шантажу. Ціни на газ в Європі стрімко зростали з літа 2021 року по середину літа 2022. У березні після початку російської агресії ціна на газ у ЄС досягла рекордного значення у 4000 доларів за тисячу кубів. 17 лютого ціни знизилися до позначки 557 доларів за тисячу кубічних метрів, що є найнижчим показником з осені 2021 року, коли в Європі почалася енергетична криза.