Дефіцит бюджету РФ сягнув $25 млрд через падіння доходів від експорту нафти та газу

Доходи країни-агресора РФ від продажу нафти і газу в січні різко впали, тоді як витрати зросли більше ніж вдвічі через війну в Україні. Це призвело до найбільшого дефіциту російського бюджету за перший місяць року з моменту дефолта у 1998 році.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на дані Міністерства фінансів РФ.

Зазначається, що надходження від нафти і газу в січні впали на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як витрати через війну в Україні зросли на 59%. Поєднання цих факторів призвело до того, що дефіцит державного бюджету Росії склав 1,76 трлн рублів (25 млрд доларів США).

Падіння доходів від нафти та газу відбулося внаслідок західних санкцій щодо російського експорту, які тепер включають заборону Євросоюзу на більшу частину морського імпорту сирого й очищеного палива, а також верхню межу цін на нафту, встановлену країнами G7.

Завдяки цим заходам нафта марки Urals торгується зі значними знижками порівняно з еталонними цінами.

За даними Мінфіну, у січні ціна на Urals становила в середньому $49,48 за барель, що є найнижчим показником із грудня 2020 року. Це можна порівняти з середньою базовою ціною Brent у $77,82 за барель минулого місяця.

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін вимагає від свого уряду до 1 березня розробити план оцінки ціни на російську нафту, щоб компенсувати негативний вплив санкцій на доходи бюджету.

Також уряд РФ опрацьовує нові підходи "до переходу на альтернативні цінові показники для цілей оподаткування". Це повʼязано з тим, що репрезентативність котирувань Urals як обʼєктивного цінового індикатора експортних цін на російську нафту знизилася.

Скорочення експорту російського газу також сприяло зниженню доходів від енергоносіїв після того, як "Газпром" скоротив більшу частину поставок до Європи, яка колись була найбільшим ринком збуту.

Інші доходи також упали на 28% у січні, повідомило міністерство, частково звинувативши у цьому зміну правил нарахування податку на додану вартість.

"Зниження доходів бюджету від продажу нафти є очікуваним, але 30% падіння внутрішніх податків, пов'язаних зі споживанням, є зловісним. Ми очікуємо, що доходи від продажу нафти продовжать знижуватися, в результаті чого дефіцит складе 1,5% ВВП, що перевищує прогнози уряду", – сказав Алекс Ісаков, економіст Bloomberg Economics.

В окремій заяві російський Мінфін повідомив, що у січні він продав 3,6 т золота, а також 2,3 млрд юанів із суверенного фонду добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

За оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.