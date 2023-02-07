Дефицит бюджета РФ достиг $25 млрд из-за падения доходов от экспорта нефти и газа

Доходы страны-агрессора РФ от продажи нефти и газа в январе резко упали, тогда как расходы выросли более чем вдвое из-за войны в Украине. Это привело к самому большому дефициту российского бюджета за первый месяц года с момента дефолта в 1998 году.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Министерства финансов РФ.

Отмечается, что поступления от нефти и газа в январе упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как расходы из-за войны в Украине выросли на 59%. Сочетание этих факторов привело к тому, что дефицит государственного бюджета России составил 1,76 трлн. рублей (25 млрд долларов США).

Падение доходов от нефти и газа произошло в результате западных санкций в отношении российского экспорта, которые теперь включают запрет Евросоюза на большую часть морского импорта сырого и очищенного топлива, а также верхнего предела цен на нефть, установленного странами G7.

Благодаря этим мерам нефть марки Urals торгуется со значительными скидками по сравнению с эталонными ценами.

По данным Минфина, в январе цена на Urals составляла в среднем $49,48 за баррель, что является самым низким показателем с декабря 2020 года. Это сравнимо со средней базовой ценой Brent в $77,82 за баррель в прошлом месяце.

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин потребовал от своего правительства до 1 марта разработать план оценки цены на российскую нефть, чтобы компенсировать негативное влияние санкций на доходы бюджета.

Также правительство РФ прорабатывает новые подходы к переходу на альтернативные ценовые показатели для целей налогообложения. Это связано с тем, что репрезентативность котировок Urals как объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть снизилась.

Сокращение экспорта российского газа также способствовало снижению доходов от энергоносителей после того, как "Газпром" сократил большую часть поставок в Европу, которая когда-то являлась крупнейшим рынком сбыта.

Остальные доходы также упали на 28% в январе, сообщило министерство, частично обвинив в этом изменение правил начисления налога на добавленную стоимость.

"Снижение доходов бюджета от продажи нефти ожидаемо, но 30% падения внутренних налогов, связанных с потреблением, зловеще. Мы ожидаем, что доходы от продажи нефти продолжат снижаться, в результате чего дефицит составит 1,5% ВВП, что превышает прогнозы правительства", – сказал Алекс Исаков, экономист Bloomberg Economics.

В отдельном заявлении российский Минфин сообщил, что в январе он продал 3,6 тонн золота, а также 2,3 млрд юаней из суверенного фонда благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.