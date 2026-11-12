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В Винницкой области российская атака повредила Налоговый сервисный центр
В Винницкой области в результате российской атаки повреждено здание Центра обслуживания плательщиков в одном из населенных пунктов региона. Взрывной волной в помещении выбило окна.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.
Среди работников налоговой и посетителей пострадавших нет.
Несмотря на повреждение здания, налоговая служба продолжает работать и оказывать услуги плательщикам.
Необходимые административные услуги и справки можно получить дистанционно через Электронный кабинет.
Подать отчетность и воспользоваться частью сервисов можно через мобильное приложение "Моя налоговая".
Напомним, российские атаки регулярно повреждают гражданскую инфраструктуру в регионах Украины, из-за чего государственные учреждения и бизнес вынуждены временно изменять формат работы.