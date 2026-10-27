UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Наличный курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Россияне ударили по налоговой в Изюме: обслуживание плательщиков приостановлено (ФОТО)

Россияне обстреляли здание ГНИ в Изюме
Россияне обстреляли здание ГНИ в Изюме / Государственная налоговая служба Украины

В ночь на 28 октября российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Под обстрел попало здание Государственной налоговой в городе Изюм.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки никто из граждан и сотрудников учреждения не пострадал.

В результате обстрела помещения налоговой подверглось существенным разрушениям. Во внешней стене здания образовалось отверстие, выбиты оконные блоки и повреждены входные двери.

На месте происшествия работают соответствующие службы для фиксации последствий очередного преступления РФ и оценки масштабов нанесенного ущерба.

Из-за повреждения здания предоставление административных услуг непосредственно в помещении Изюмской ГНИ временно приостановлено стабилизацию ситуации и проведение первоочередных восстановительных работ.

Фото 2 — Россияне ударили по налоговой в Изюме: обслуживание плательщиков приостановлено (ФОТО)
Фото: ДПС
Фото 3 — Россияне ударили по налоговой в Изюме: обслуживание плательщиков приостановлено (ФОТО)
Фото: ДПС

Ранее во время очередного российского обстрела было повреждено одно из помещений Главного управления ГНС в Харьковской области. Сотрудники налоговой и посетители не пострадали.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности