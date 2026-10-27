Россияне ударили по налоговой в Изюме: обслуживание плательщиков приостановлено (ФОТО)

В ночь на 28 октября российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Под обстрел попало здание Государственной налоговой в городе Изюм.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки никто из граждан и сотрудников учреждения не пострадал.

В результате обстрела помещения налоговой подверглось существенным разрушениям. Во внешней стене здания образовалось отверстие, выбиты оконные блоки и повреждены входные двери.

На месте происшествия работают соответствующие службы для фиксации последствий очередного преступления РФ и оценки масштабов нанесенного ущерба.

Из-за повреждения здания предоставление административных услуг непосредственно в помещении Изюмской ГНИ временно приостановлено стабилизацию ситуации и проведение первоочередных восстановительных работ.

Фото: ДПС

Фото: ДПС

Ранее во время очередного российского обстрела было повреждено одно из помещений Главного управления ГНС в Харьковской области. Сотрудники налоговой и посетители не пострадали.