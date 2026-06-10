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В Харькове при обстреле повреждено помещение налоговой

В Харькове при обстреле повреждено помещение налоговой
В Харькове при обстреле повреждено помещение налоговой

Во время очередного российского обстрела повреждено одно из помещений Главного управления ГНС в Харьковской области. Сотрудники налоговой и посетители не пострадали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение налоговой.

По словам исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух, в здании повреждены остекление и фасад.

"К сожалению, враг не прекращает террора, российские преступники пытаются нас запугать и сломать. Но мы устоим!" — сказала Карнаух.

Она также поблагодарила налоговиков Харьковщины за работу в условиях постоянных тревог и обстрелов.

"Несмотря на постоянные тревоги и обстрелы вы там, где нужны людям, вы поддерживаете работу государства, экономики и важных сервисов", — подчеркнула глава ГНС.

Для государственных сервисов в прифронтовых регионах такие повреждения означают дополнительную нагрузку на инфраструктуру, однако в сообщении ГНС речь не идет о прекращении работы управления.

Напомним, 2 июня российская армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева.

Автор:
Татьяна Гойденко