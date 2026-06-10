У Харкові під час обстрілу пошкоджено приміщення податкової

Під час чергового російського обстрілу пошкоджено одне з приміщень Головного управління ДПС у Харківській області. Працівники податкової та відвідувачі не постраждали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення податкової.

За словами виконувачки обов’язків голови ДПС Лесі Карнаух, у будівлі пошкоджено скління та фасад.

"На жаль, ворог не припиняє терору, російські злочинці намагаються нас залякати та зламати. Але ми вистоїмо!" — зазначила Карнаух.

Вона також подякувала податківцям Харківщини за роботу в умовах постійних тривог та обстрілів.

"Попри постійні тривоги та обстріли ви там, де потрібні людям, ви підтримуєте роботу держави, економіки та важливих сервісів", — підкреслила очільниця ДПС.

Для державних сервісів у прифронтових регіонах такі пошкодження означають додаткове навантаження на інфраструктуру, однак у повідомленні ДПС не йдеться про припинення роботи управління.

Нагадаємо, 2 червня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.