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У Харкові під час обстрілу пошкоджено приміщення податкової
Під час чергового російського обстрілу пошкоджено одне з приміщень Головного управління ДПС у Харківській області. Працівники податкової та відвідувачі не постраждали.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення податкової.
За словами виконувачки обов’язків голови ДПС Лесі Карнаух, у будівлі пошкоджено скління та фасад.
"На жаль, ворог не припиняє терору, російські злочинці намагаються нас залякати та зламати. Але ми вистоїмо!" — зазначила Карнаух.
Вона також подякувала податківцям Харківщини за роботу в умовах постійних тривог та обстрілів.
"Попри постійні тривоги та обстріли ви там, де потрібні людям, ви підтримуєте роботу держави, економіки та важливих сервісів", — підкреслила очільниця ДПС.
Для державних сервісів у прифронтових регіонах такі пошкодження означають додаткове навантаження на інфраструктуру, однак у повідомленні ДПС не йдеться про припинення роботи управління.
Нагадаємо, 2 червня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.