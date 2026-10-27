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Росіяни вдарили по податковій в Ізюмі: обслуговування платників призупинено (ФОТО)

Росіяни обстріляли будівлю ДПІ в Ізюмі
Росіяни обстріляли будівлю ДПІ в Ізюмі / Державна податкова служба України

У ніч проти 28 жовтня російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Харківської області. Під обстріл потрапила будівля Державної податкової інспекції в місті Ізюм.

Як пише Dilo,про це повідомила Державна податкова служба України.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто з громадян та співробітників установи не постраждав.

Унаслідок обстрілу приміщення податкової зазнало суттєвих руйнувань. У зовнішній стіні будівлі утворився отвір, вибито віконні блоки та пошкоджено вхідні двері.

На місці події працюють відповідні служби для фіксації наслідків чергового злочину РФ та оцінки масштабів завданих збитків.

Через пошкодження будівлі надання адміністративних послуг безпосередньо в приміщенні Ізюмської ДПІ тимчасово призупинено до стабілізації ситуації та проведення першочергових відновлювальних робіт.

Фото 2 — Росіяни вдарили по податковій в Ізюмі: обслуговування платників призупинено (ФОТО)
Фото: ДПС
Фото 3 — Росіяни вдарили по податковій в Ізюмі: обслуговування платників призупинено (ФОТО)
Фото: ДПС

Раніше під час чергового російського обстрілу було пошкоджено одне з приміщень Головного управління ДПС у Харківській області. Працівники податкової та відвідувачі не постраждали.

Автор:
Тетяна Бесараб

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