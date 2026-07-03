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Росіяни пошкодили будівлю податкової на Донеччині (ФОТО)

Росіяни пошкодили будівлю податкової на Донеччині
Росіяни пошкодили будівлю податкової на Донеччині / ДПС

3 липня російська армія обстріляла Олександрівський центр обслуговування платників податків Державної податкової служби у Донецькій області. В будівлі пошкоджені технічні приміщення та вибиті вікна.

Як пише Delo.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух. 

Вона розповіла, що співробітники та відвідувачі не постраждали.

За словами Карнаух, наразі йдуть роботи з ліквідації наслідків атаки. Попри це центр обслуговування не припинить роботу. Податківці Донеччини продовжать надавати необхідні послуги відвідувачам у пристосованих приміщеннях.

Фото 2 — Росіяни пошкодили будівлю податкової на Донеччині (ФОТО)

Очільниця ДПС зазначила, що ЦОПи працюють за принципом екстериторіальності, тож громадяни можуть звернутися до будь-якого іншого зручного відділення.

Раніше під час чергового російського обстрілу було пошкоджено одне з приміщень Головного управління ДПС у Харківській області. Працівники податкової та відвідувачі не постраждали.

Автор:
Світлана Манько