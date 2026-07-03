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Россияне повредили здание налоговой в Донецкой области (ФОТО)

Россияне повредили здание налоговой в Донецкой области
Россияне повредили здание налоговой в Донецкой области / ГНС

3 июля русская армия обстреляла Александровский центр обслуживания налогоплательщиков Государственной налоговой службы в Донецкой области. В здании повреждены технические помещения и выбиты окна.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Она рассказала, что сотрудники и посетители не пострадали.

По словам Карнауха, сейчас идут работы по ликвидации последствий атаки. Несмотря на это, центр обслуживания не прекратит работу. Налоговики Донбасса продолжат предоставлять необходимые услуги посетителям в приспособленных помещениях.

Фото 2 — Россияне повредили здание налоговой в Донецкой области (ФОТО)

Руководитель ГНС отметила, что ЦОПы работают по принципу экстерриториальности, поэтому граждане могут обратиться в любое другое удобное отделение.

Ранее во время очередного российского обстрела было повреждено одно из помещений Главного управления ГНС в Харьковской области. Сотрудники налоговой и посетители не пострадали.

Автор:
Светлана Манько