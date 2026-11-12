На Вінниччині російська атака пошкодила Податковий сервісний центр

У Вінницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Центру обслуговування платників в одному з населених пунктів регіону. Вибуховою хвилею у приміщенні вибило вікна.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Серед працівників податкової та відвідувачів постраждалих немає.

Попри пошкодження будівлі, податкова служба продовжує працювати та надавати послуги платникам.

Необхідні адміністративні послуги та довідки також можна отримати дистанційно через Електронний кабінет.

Подати звітність та скористатися частиною сервісів можна і через мобільний застосунок "Моя податкова".

Нагадаємо, російські атаки регулярно пошкоджують цивільну інфраструктуру у регіонах України, через що державні установи та бізнес змушені тимчасово змінювати формат роботи.