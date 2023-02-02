Европа подготовилась к эмбарго на русские нефтепродукты. Однако Кремль может реэкспортировать горючее через третьи страны.

Эмбарго на российский бензин и дизель не станет причиной топливного кризиса в ЕС или Украине. Однако сейчас на европейском рынке много российского горючего, которое продается под сертификатами третьих стран.

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5 февраля вступает в действие эмбарго Европейского союза на российские нефтепродукты. При этом страны Большой семерки согласовывают ценовой потолок на российские бензин и дизель. Прайскеп на российское дизельное топливо, которое будет продаваться в третьи страны, может быть установлен на уровне 100-110 долларов за баррель, а для более дешевых продуктов таких как мазут на уровне 45 долларов за баррель.

Европа долгое время была одним из ключевых рынков для российской нефтеперерабатывающей отрасли, поэтому потеря этого рынка не только ударит по нефтегазовым доходам Кремля, но и нанесет удар по нефтеперерабатывающей отрасли этой страны. Из - за эмбарго на горючее россияне будут уменьшать нефтепереработку и будут вынуждены экспортировать больше сырой нефти . Чтобы смягчить удар от санкций Россия может попытаться перенаправить экспорт нефтепродуктов в такие страны как Турция или Китай, или сохранить определенную долю поставок в ЕС используя схемы реэкспорта. Вместе с этим такие страны как Индия, имеющая мощную нефтеперерабатывающую отрасль и покупающую российскую нефть с большими скидками, может попытаться занять рыночную нишу и предложить в ЕС свое горючее по относительно хорошей цене.

Ожидая эмбарго, европейские и украинские трейдеры сделали значительные запасы горючего. Поэтому запрет на импорт российского дизтоплива в ЕС не станет катастрофой для европейского топливного рынка. Однако некоторые локальные дефициты возможны, что приведет к перестройке логистики на европейском топливном рынке.

Украина после начала войны полностью переформатировала свой топливный рынок и сейчас почти все топливо импортирует из ЕС. Вместе с этим по схемам реэкспорта из третьих к нам попадает большое количество российского горючего . Закрытие европейского рынка для российского дизельного горючего и перестройка логистики в феврале может совпасть с закупками горючего аграриями для посевной. В свою очередь, это может привести к росту цен на топливо в Украине как в оптовом, так и в розничном сегменте.

Предпосылок к топливному кризису в ЕС и Украине нет

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что сейчас инвесторы в Европейском Союзе не ожидают кризиса или ухудшений экономических показателей в Европе из-за эмбарго на российские нефтепродукты. А настроения крупных промышленных предприятий инвесторов, банков и фондов свидетельствуют о том, что ЕС выходит из промышленной стагнации, вызванной энергетическим кризисом.

В целом на рынке европейского союза ресурса достаточно, чтобы покрыть потребности стран ЕС и Украины. ЕС подготовился, даже текущее взаимоотношение курса евро к курсу доллара указывает на то, что европейская валюта укрепляется. Держатели фьючерсных контрактов на рынке европейского союза не верят в кризис”, – говорит эксперт.

По его мнению, после первых нескольких дней после введения эмбарго на розничном рынке ЕС цены могут колебаться из-за спекуляций игроков рынка.

«Я не исключаю, что после введения эмбарго россияне могут прибегнуть к информационно-психологическим спецоперациям для того, чтобы спровоцировать волатильность цен и несколько дестабилизировать Европу. Цены на горючее влияют на стоимость логистики, в том числе и в пищевых продуктах. Ценового шока, конечно, не последует. Будет попытка манипулировать, попытка расшатать ситуацию. Поэтому главное не поддаваться панике», – говорит Белявский.

Он отмечает, что бизнес в ЕС подготовился к эмбарго, а на рынке европейского союза ресурса достаточно, чтобы покрыть потребности стран ЕС и Украины.

Аналитик профильного издания нефтерынок Александр Сиренко говорит, что в ожидании эмбарго по отношению к российским нефтепродуктам европейский бизнес сделал достаточно значительные запасы.

Европейские трейдеры сделали значительные запасы в том числе и российского дизтоплива, и развезли ресурс по своим хранилищам. Прогнозируется, что пока эти запасы не используют цены на топливо. Когда они кончатся? Здесь мнения расходятся: кто-то говорит, что до начала марта, кто-то говорит, что ресурса настолько много до конца марта. Опять же, все доступные хранилища в Европе заполнены в том числе и запасами украинских трейдеров”, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что после того, как Европа исчерпает запасы, российские нефтепродукты будут замещены горючим из ранее непопулярных направлений, например Индии. Именно отсюда в ЕС завозили нефтепродукты во время стачек работников нефтеперерабатывающей отрасли Франции.

В Индии есть крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Jamnagar Refinery , он в год производит около 20-25 млн тонн дизтоплива. Это просто безумная цифра, а в Индии много НПЗ. Так что это направление поставки с весны начнет замещать поставки из России”, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что в ЕС могут скоро прикрыть заработок россиян и на торговле сжиженным газом. В январе дешевый российский автогаз обрушил рынки стран ЕС и Украины. Хотя проблем с наличием этого ресурса пока нет, профицит производства пропан-бутана в мире сохраняется на уровне 16 млн тонн в год, этот вид горючего не так очевиден для европейских чиновников как бензин и дизель, что позволяет российским компаниям зарабатывать на его реализации в Европе. .

Россия продает горючее в ЕС через третьи страны и может делать это в будущем

Белявский говорит, что Россия не захочет терять европейский рынок и постарается реализовывать там свое горючее, используя другие страны как хабы.

Россия сейчас ведет переговоры с Турцией и Китаем, чтобы эти страны выступили своеобразным хабом для ее нефтепродуктов. Речь идет о примерно 600 млн баррелях в сутки. Этот объем россияне постараются перемаркировать на базе турецкой или китайской инфраструктуры, а дальше реализовывать в Европейском союзе. Поэтому наша задача максимально обратить внимание на эти риски правительства Украины и наших партнеров. Чтобы при закупке топлива все же потребовали паспорт происхождения нефтепродуктов, которые будут поставляться на рынок. Особенно если речь пойдет о Турции или Китае”, - говорит эксперт.

По мнению основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, поставки горючего в ЕС все же снизятся.

“После нефтяного эмбарго единственным каналом, откуда российское дизтопливо попадает в Европейский союз, являются порты Черного моря. Из портов Новороссийска танкеры направляются в Турцию, Грецию, Болгарию или Италию. Там на партию горючего переклеивают этикетку и она уже становится не русской, а турецкой греческой или болгарской. Ни один европейский трейдер не признается, что он торгует российским ресурсом, поскольку от него такой ресурс не захотят покупать. Во-первых, россияне ненадежный поставщик, а во-вторых, есть нравственные соображения. Сейчас очень трудно сказать сколько какая доля российского горючего есть на европейском рынке”, - говорит Леушкин.

Российского дизтоплива в Европе много. Сейчас его вообще очень активно запасают, потому что понимают, что будет подорожание. Если смотреть, сколько Европа потребляет горючее и сколько производит, то понятно, что горючего будет не хватать и возможный локальный дефицит. Может пострадать Италия, куда активно уходит российский дизель. Тогда Италия начнет перетягивать одеяло и выкупать излишки в Румынии”, - говорит Леушкин.

Он не исключает, что после эмбарго на европейский рынок будут заходить другие игроки, как Индия, однако локальный дефицит все равно может возникнуть.

Также Леушкин говорит, что многие российские дизельные топлива по схемам реэкспорта попадают и в Украину. По его словам, до начала полномасштабной войны 40% украинского рынка горючего занимал российский ресурс, 40% белорусский, а еще 20% это были морские поставки и горючее отечественного производства.

После того, как война вошла в затяжную фазу, поставщики белорусского горючего не захотели терять свою долю на рынке и начали возить топливо по схемам реэкспорта через Польшу. В то же время российское горючее начало поступать в Украину через Болгарию с завода ЛУКОЙЛ. Таким образом, поставщики российского и белорусского горючего не хотят отдавать свою судьбу на украинском рынке.