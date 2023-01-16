Ціни на пальне в Україні продовжують падати. Ринок наповнений російським пальним та очікує на ембарго щодо російських нафтопродуктів

Через низький попит та високий темп поставок оптові ціни на пальне в Україні продовжують падати.Тим часом ринок очікує, що 5 лютого вступить в дію ембарго Європейського союзу щодо російських нафтопродуктів. Це може спровокувати дефіцит пального в Європі та стати причиною перебоїв з поставками пального в Україну. Разом з цим в Україну продовжує надходити російський ресурс, котрий також тисне на ціни.

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Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що зараз на українському ринку є надлишок пального. Поставки палива в країну залишаються високими, а попит низьким.

"Бізнес зараз вийшов з періоду зимових канікул, але споживання залишається низьким. Через проблеми з електроенергією підприємства працюють не дуже активно і ми не бачимо великого вантажоперевезення ні в напрямку Європи, ні в самій Україні. І загалом низький попит на пальне є типовим для зими", - каже Льоушкін.

За його словами ціни в опті можуть почати зростати вже в кінці цього тижня(19-22 січня), що головним чином буде зумовлено зростанням цін на нафту марки Brent з 78 до 85 доларів за барель. Тож ціни на пальне в опті також подорожчають на 1,5 грн/л. Однак на роздрібному ринку це не позначиться оскільки різниця між цінами в опті та цінами на АЗС є доволі значною і роздрібні ціни мають потенціал на зниження.

"Роздрібні ціни на пальне могли б подешевшати ще на 1-2 гривні, але цього не трапиться, оскільки на початку лютого ринок очікує на вступ в дію ембарго ЄС щодо російських нафтопродуктів. Це призведе до дефіциту пального в ЄС, а також до того що деякі трейдери підуть з українського ринку", - говорить бізнесмен.

За його словами, зараз деякі трейдери закуповують російське паливо і продають його на ринку ЄС під виглядом європейського. Але після того, як ембарго вступить в дію ця схема перестане працювати.

"Як це відбувається? Танкер з російським дизпаливом заходить в порти Турції чи Греції, там для цього пального роблять російські чи грецькі сертифікати, а далі це пальне вже реалізують в Європі як турецьке чи грецьке. В Україну зараз також надходить значна кількість такого пального", - говорить Льоушкін.

Він зазначає, що після ембарго ринок очікує на дефіцит пального в ЄС, що призведе і до перебоїв поставок палива в Україну.

"Загалом ситуація нагадуватиме листопад-грудень, коли багато заправок стояли напівсухими, а ціни на пальне росли. Це також співпаде в часі з закупівлею пального аграріями, що готуватимуться до посівної кампанії, тож з середини лютого до кінця березня буде значний попит на пальне. На ринку буде певна турбулентність, однак паливної кризи не буде", - говорить засновник групи "Прайм".

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що ключовим трендом на паливному ринку є обвал цін на всі види пального. Ціни продовжують падати попри зростання ціни на нафту. Найбільше падіння спостерігається на ринку скрапленого газу.

"Минулої п'ятниці(13 січня) на польському кордоні стояли два газовози й не могли перетнути кордон оскільки трейдери не могли продати газ, котрий вони везли. Це доволі знакова ситуація. Загалом обвал на ринку автогазу в Україні стався через велику кількість скрапленого газу з Росії. Українські трейдери продовжують завозити пропан-бутан російського походження. Ціна ресурсу на кордоні становить 400-450 доларів за тонну, а в Україну його завозять і розмитнюють за ціною 600 доларів за тонну", - говорить Сіренко.

Він зазначає, що російський автогаз потрапляє в Україну переважно через Польшу та країни Балтії. В ЄС цей ресурс отримує сертифікат, що він вироблений в Європі, якщо в суміші пального є 51% компонентів з країн ЄС.

"Закрити український ринок для російського ресурсу можливо, якщо заборонити ввіз в Україну пального без сертифіката виробництва. Для кожної партії газової суміші тоді потрібно буде пред'являти сертифікат з якої сировини цю суміш виготовити. До того ж у нас зараз не продовжили дію спецмита в 3%, на автогаз з Росії, котра діяла з серпня 2019 року і закінчила діяти з 2023 року", - говорить Сіренко.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 51 55 28,49 WOG 51 55 28,48 Socar 50,99 57,99 - Motto 48,98 53,98 26,98 БРСМ-Нафта 48,99 53,49 26,79

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ