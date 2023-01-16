Цены на горючее в Украине продолжают падать. Рынок наполнен российским горючим и ожидает эмбарго по отношению к российским нефтепродуктам.

Из-за низкого спроса и высокого темпа поставок оптовые цены на топливо в Украине продолжают падать. Тем временем рынок ожидает, что 5 февраля вступит в действие эмбарго Европейского союза по российским нефтепродуктам. Это может спровоцировать дефицит горючего в Европе и стать причиной перебоев с поставками горючего в Украину. При этом в Украину продолжает поступать российский ресурс, который также оказывает давление на цены.

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Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что сейчас на украинском рынке есть избыток горючего. Поставки топлива в страну остаются высокими, а спрос низким.

"Бизнес сейчас вышел из периода зимних каникул, но потребление остается низким. Из-за проблем с электроэнергией предприятия работают не очень активно и мы не видим большой грузоперевозки ни в направлении Европы, ни в самой Украине. И в целом низкий спрос на горючее типичен для зимы", – говорит Леушкин.

По его словам, цены в опте могут начать расти уже в конце этой недели (19-22 января), что главным образом будет обусловлено ростом цен на нефть марки Brent с 78 до 85 долларов за баррель. Так что цены на горючее в опте также подорожают на 1,5 грн/л. Однако на розничном рынке это не скажется, поскольку разница между ценами в опте и ценами на АЗС достаточно значительна и розничные цены имеют потенциал на снижение.

"Розничные цены на топливо могли бы подешеветь еще на 1-2 гривны, но этого не случится, поскольку в начале февраля рынок ожидает вступления в действие эмбарго ЕС по отношению к российским нефтепродуктам. Это приведет к дефициту горючего в ЕС, а также к тому, что некоторые трейдеры уйдут с украинского рынка", – говорит бизнесмен.

По его словам, в настоящее время некоторые трейдеры закупают российское топливо и продают его на рынке ЕС под видом европейского. Но после того, как эмбарго вступит в действие, эта схема перестанет работать.

"Как это происходит? Танкер с российским дизтопливом заходит в порты Турции или Греции, там для этого горючего делают российские или греческие сертификаты, а дальше это горючее уже реализуют в Европе как турецкое или греческое. В Украину сейчас также поступает значительное количество такого горючего", – говорит Леушкин.

Он отмечает, что после эмбарго рынок ожидает дефицит горючего в ЕС, что приведет и к перебоям поставок топлива в Украину.

"В целом ситуация будет напоминать ноябрь-декабрь, когда многие заправки стояли полусухими, а цены на горючее росли. Это также совпадет по времени с закупкой горючего аграриями, которые будут готовиться к посевной кампании, поэтому с середины февраля до конца марта будет значительный спрос на горючее. рынке будет определенная турбулентность, однако топливного кризиса не будет", – говорит основатель группы "Прайм".

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что ключевым трендом на топливном рынке является обвал цен на все виды горючего. Цены продолжают падать, несмотря на рост цены на нефть. Наибольшее падение наблюдается на рынке сжиженного газа.

"В прошлую пятницу (13 января) на польской границе стояли два газовоза и не могли пересечь границу поскольку трейдеры не могли продать газ, который они везли. Это довольно знаковая ситуация. В целом обвал на рынке автогаза в Украине произошел из-за большого количества сжиженного газа из "Украинские трейдеры продолжают завозить пропан-бутан российского происхождения. Цена ресурса на границе составляет 400-450 долларов за тонну, а в Украину его завозят и растаможивают по цене 600 долларов за тонну", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что российский автогаз попадает в Украину преимущественно через Польшу и страны Балтии. В ЕС этот ресурс получает сертификат, произведенный в Европе, если в смеси горючего имеется 51% компонентов из стран ЕС.

"Закрыть украинский рынок для российского ресурса возможно, если запретить ввоз в Украину горючего без сертификата производства. Для каждой партии газовой смеси тогда нужно будет предъявлять сертификат из какого сырья эту смесь изготовить. К тому же у нас сейчас не продлили действие спецпошлины в 3 %, на автогаз из России, действовавшей с августа 2019 года и окончившей действовать с 2023 года", - говорит Сиренко.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 51 55 28,49 WOG 51 55 28,48 Socar 50,99 57,99 - Motto 48,98 53,98 26,98 БРСМ-Нефть 48,99 53,49 26,79

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев