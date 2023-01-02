Ціни на пальне знизилися в новорічні свята. В лютому очікується турбулентність через ембарго ЄС на російські нафтопродукти

Ціни на пальне дещо знизилися з початком сезону новорічних свят. В лютому на ринку очікується турбулентність через те, що вступає в дію ембарго ЄС щодо російських нафтопродуктів. Також можлива певна турбулентність весною та влітку. Однак паливна криза, з котрою Україна зіткнулася навесні 2022 року навряд чи повториться.

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Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначає, що у 2022 році українському бізнесу вдалося замістити 100% джерел постачання пального переорієнтувавшись з Росії та Білорусі на поставки з країн Європейського союзу.

"Ми першими розвернули усталені європейські потоки нафтопродуктів на 180 градусів, фактично змусивши обертатися у зворотньому напрямку весь енергетичний ринок планети. Ми побачили пальне із Німеччини, Австрії та навіть далеких Нідерландів. Наші трейдери везуть нафтопродукти баржами Рейном та Дунаєм, опанували морські порти на півночі та півдні Європи. Змусили рухатись новими маршрутами європейські залізниці (взагалі є думка, що саме українці, самі того не усвідомлюючи, відкрили друге дихання залізничним перевезенням у Європі)", - підкреслює Куюн.

Також він зазначає, що протягом 2022 року українські паливні компанії збільшили парк бензовозів в 4 рази, а також придбали на території ЄС цистерни, танкери та нафтові термінали для забезпечення поставок пального в Україну.

"До речі, у ціни свободи навіть є свій вимір – мінімум 8 грн/л. Це те, скільки ми переплачуємо європейським постачальникам та на нових перевезеннях у порівнянні із довоєнним рівнем. Але це тимчасово: після нашої перемоги ця «військова» складова майже зникне", - зазначив Куюн.

Також він вважає, що ембарго ЄС на російські нафтопродукти, що стартує 5 лютого може стати викликом для українського паливного ринку.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що ціни в перші дні нового року дещо знизилися на АЗС, котрі працюють у лоу-кост сегменті. Це перед усім зумовлено зниженням попиту на пальне в сезон різдвяно-новорічних свят. Разом з цим вже після святкування Нового року українські бензовози вирушили до Європи за пальним.

Льоушкін зазначає, що вже в лютому на паливному ринку очікується турбулентність, котра буде зумовлена з вступом в дію ембарго ЄС на російські нафтопродукти.

"5 лютого ембарго вступить в дію. Європейському бізнесу потрібно буде час, щоб переорієнтувати свої поставки пального, збудувати нову логістику. В ЄС вільного об'єму пального стане менше, відповідно менше буде палива, котре зможуть закупити українські трейдери. Ситуація дещо нагадуватиме грудень - черг на АЗС не буде, і значного дефіциту теж не буде. Однак буде ситуація коли на АЗС немає деяких видів пального, також можливо на 1-2 гривні виростуть ціни. Також ситуація може ускладнитися якщо влітку пересохне Дунай і в його порти не зможуть заходити крупнотонажні танкери", - говорить бізнесмен.

Він зазначає, що певна турбулентність на ринку очікується також навесні та влітку, коли споживання пального збільшиться через початок посівної кампанії.

"У нас зараз нема нафтобаз, котрі дозволили б балансувати ринок під час пікового споживання. Тож під час сільськогосподарських робіт, можлива турбулентність на ринку. Але паливна криза, котру ми спостерігали навесні 2022 року, не повториться", - говорить Льоушкін.

Бізнесмен зазначає, що протягом 2023 року український парк бензовозів та газовозів буде продовжувати рости. В країні залишилися великі мережі АЗС, такі як націоналізована "Укрнафта", котрі не можуть забезпечити поставки пального через відсутність власних бензовозів. Також бензовози продовжуватимуть закуповувати невеликі регіональні мережі АЗС, такі як "Маршал", котра працює на сході України.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 53 56 29,99 WOG 53 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 51,48 55,48 28,98 БРСМ-Нафта 50,99 54,99 28,59

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ