Цены на горючее снизились в новогодние праздники. В феврале ожидается турбулентность из-за эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

Цены на горючее несколько снизились с началом сезона новогодних праздников. В феврале на рынке ожидается турбулентность из-за вступления в действие эмбарго ЕС в отношении российских нефтепродуктов. Также возможна определенная турбулентность весной и летом. Однако топливный кризис, с которым Украина столкнулась весной 2022 года, вряд ли повторится.

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Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отмечает, что в 2022 году украинскому бизнесу удалось заместить 100% источников поставки горючего, переориентировавшись из России и Беларуси на поставки из стран Европейского союза.

"Мы первыми развернули установившиеся европейские потоки нефтепродуктов на 180 градусов, фактически заставив вращаться в обратном направлении весь энергетический рынок планеты. Мы увидели горючее из Германии, Австрии и даже далеких Нидерландов. юге Европы. Заставили двигаться по новым маршрутам европейские железные дороги (вообще есть мнение, что именно украинцы, сами того не осознавая, открыли второе дыхание железнодорожным перевозкам в Европе)", - подчеркивает Куюн.

Также он отмечает, что в 2022 году украинские топливные компании увеличили парк бензовозов в 4 раза, а также приобрели на территории ЕС цистерны, танкеры и нефтяные терминалы для обеспечения поставок горючего в Украину.

"Кстати, у цены свободы даже есть свое измерение - минимум 8 грн/л. Это то, сколько мы переплачиваем европейским поставщикам и на новых перевозках по сравнению с довоенным уровнем. Но это временно: после нашей победы эта "военная" составляющая почти исчезнет" ", – отметил Куюн.

Также он считает, что эмбарго ЕС на стартующее 5 февраля российские нефтепродукты может стать вызовом для украинского топливного рынка.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что цены в первые дни нового года несколько снизились на АЗС, работающих в сегменте лоу-коста. Это прежде всего обусловлено снижением спроса на горючее в сезон рождественско-новогодних праздников. Вместе с этим уже после празднования Нового года украинские бензовозы отправились в Европу за горючим.

Левшкин отмечает, что уже в феврале на топливном рынке ожидается турбулентность, которая будет обусловлена вступлением в действие эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

"5 февраля эмбарго вступит в действие. Европейскому бизнесу нужно будет время, чтобы переориентировать свои поставки горючего, построить новую логистику. В ЕС свободного объема горючего станет меньше, соответственно меньше будет топлива, которое смогут закупить украинские трейдеры. Ситуация будет несколько напоминать декабрь - очередей на АЗС не будет, и значительного дефицита тоже не будет Однако будет ситуация когда на АЗС нет некоторых видов горючего, также возможно на 1-2 гривны вырастут цены. танкеры", – говорит бизнесмен.

Он отмечает, что определенная турбулентность на рынке ожидается также весной и летом, когда потребление топлива увеличится из-за начала посевной кампании.

"У нас сейчас нет нефтебаз, которые позволили бы балансировать рынок во время пикового потребления. Поэтому во время сельскохозяйственных работ возможна турбулентность на рынке. Но топливный кризис, который мы наблюдали весной 2022 года, не повторится", - говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что в 2023 году украинский парк бензовозов и газовозов будет продолжать расти. В стране остались крупные сети АЗС, такие как национализированная "Укрнафта", которые не могут обеспечить поставки горючего из-за отсутствия собственных бензовозов. Также бензовозы будут продолжать закупать небольшие региональные сети АЗС, такие как Маршал, работающая на востоке Украины.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 53 56 29,99 WOG 53 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 51,48 55,48 28,98 БРСМ-Нефть 50,99 54,99 28,59

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев