G7 запропонувала нову стелю цін на російський дизель

Країни “Великої сімки” G7 дала зрозуміти Євросоюзу, що не заперечують проти запровадження граничної ціни на дизельне російське пальне на рівні 100-110 доларів за барель.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, ЄС виступає за стелю $100 за барель. G7 хотіла б встановити його трохи вище — на рівні $110 за барель, але не наполягає на цьому.

Для нафтопродуктів з Росії Євросоюз і G7 планують встановити дві стелі: одну для дорожчої сировини, і другу для дешевих продуктів.

Для других (наприклад, мазуту) ЄС думає про обмеження вартості на рівні $45 за барель.

Переговори щодо обох стель продовжуються, але і ЄС, і G7 з оптимізмом дивляться на можливість укладання угоди до 5 лютого, коли набуде чинності ембарго Євросоюзу на імпорт нафтопродуктів з Росії.

"Велика сімка" при виборі граничної вартості нафтопродуктів непокоїться щодо можливого зниження поставок на світовий ринок та стрибків цін, пише Bloomberg.

Обмеження граничної вартості російських нафтопродуктів діятиме у разі постачання цих товарів до третіх країн. Воно має на меті обмежити доходи Росії, не порушуючи світові енергетичні ринки.

Стеля дозволить європейським компаніям перевозити, страхувати та надавати фінансові послуги для експорту нафтопродуктів із Росії за умови, що сировина продається в межах ліміту ціни.

Для прийняття рішення на рівні ЄС буде потрібна згода всіх його членів.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

За оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.