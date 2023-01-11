РФ щодня втрачає $170 млн через обмеження цін на нафту

Обмеження ціни на російську нафту обходиться Кремлю в 160 мільйонів євро (172 мільйони доларів) на день, оскільки Захід намагається загальмувати військову машину Москви.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що згідно звіту Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), втрачені доходи зростуть до 280 мільйонів доларів на день, коли ембарго буде розширено на продукти нафтопереробки з 5 лютого,

Дослідження CREA надає додаткові докази того, як обмеження, введені країнами G-7, і пов’язані з цим санкції Європейського Союзу вдаряють по Москві. Ціна на російську нафту Urals вже упала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7 для обмеження доходів Кремля.

Дослідницька організація заявила, що ЄС потрыбно ще більше закрутити гайки щодо Москви. Подальше зниження ліміту до 25-35 доларів за барель із 60 доларів скоротить дохід країни від експорту нафти щонайменше ще на 100 мільйонів євро на день.

"Важливо знизити граничну ціну до рівня, який позбавляє Кремль оподатковуваних прибутків від нафти, а також обмежити решту імпорту нафти та газу з Росії", —заявив Міллівірта.

Натомість Росія шукає способи протистояти обмеженню цін. Тому лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на введений деякими країнами механізму стелі цін на російську нафту. Документ забороняє продавати нафту та нафтопродукти, якщо контракти передбачають ліміт ціни.

Хоча знижка може збільшуватися, завжди існує ймовірність того, що Росія може довільно скоротити постачання, чим загрожує Кремль, що призведе до зростання цін на нафту, пише Bloomberg.

За даними CREA, Росія відвантажила сиру нафту на суму €3,1 млрд на суднах, на які поширюється цінова стеля. Інші заходи, вжиті поряд зі зниженням цінової межі, такі як посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції щодо продажу танкерів, можуть скоротити доходи від викопного палива ще на €200 млн на день.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

За оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.