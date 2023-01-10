Ціна російської нафти Urals впала нижче $38 за барель

Ціна на російську нафту Urals упала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7 для обмеження доходів Кремля.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що за даними Argus Media, 6 січня нафта сорту Urals коштувала $37,8 за барель у порту Балтійського моря Приморськ. Нафта марки Brent того ж дня торгувалася на рівні $78,57.

На ціни вплинула, ймовірно, втрата європейського ринку. Як зауважує Bloomberg, європейські санкції роблять Росію дедалі залежнішою від Китаю та Індії.

І через те, що танкерам доводиться пливти на тисячі миль більше, щоб доставити вантаж із західних російських портів до цих покупців, вартість фрахту різко зросла. Це змушує знижувати ціни, щоб конкурувати з поставками з Близького Сходу.

Різке падіння ціни може підштовхнути Москву до скорочення видобутку, прогнозує видання.

Нагадаємо, за оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.

5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.