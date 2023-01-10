Цена российской нефти Urals упала ниже $38 за баррель

Цена на российскую нефть Urals упала до 37,80 долларов за баррель, что значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного странами G-7 для ограничения доходов Кремля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что по данным Argus Media, 6 января нефть сорта Urals стоила $37,8 за баррель в порту Балтийского моря Приморск. Нефть марки Brent в тот же день торговалась на уровне $78,57.

На цены повлияла, по всей вероятности, потеря европейского рынка. Как отмечает Bloomberg, европейские санкции делают Россию все зависимее от Китая и Индии.

И так как танкерам приходится плыть на тысячи миль больше, чтобы доставить груз из западных российских портов к этим покупателям, стоимость фрахта резко возросла. Это заставляет снижать цены, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

Резкое падение цены может подтолкнуть Москву к сокращению добычи, прогнозирует издание.

Напомним, по оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.