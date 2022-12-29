Экспорт российской нефти морским путем снизился почти на четверть

В декабре экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% по сравнению со средним показателем за 11 месяцев 2022 года.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные компании Kpler, занимающейся исследованием сырьевых товаров.

Отмечается, что Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 млн. баррелей нефти. Это на 22% ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года.

Издание отмечает, что снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне внедрения западными странами потолка цен на российскую нефть.

По словам аналитика Kpler Мэтта Смита, среди покупателей российской нефти остались Индия, Китай, Турция и Болгария.

Кроме того, снижение объемов экспорта российской нефти, "вероятно, вызвано строгими погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений", введенных во время пандемии.

Отметим, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм потолка цен на российскую нефть. Документ запрещает продавать нефть и нефтепродукты, если контракты предусматривают предел цены.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.